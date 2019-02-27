В Нижнем Новгороде установили мемориальную доску на доме Бориса Немцова

В Нижнем Новгороде установили мемориальную доску первому губернатору области Борису Немцову, сообщил в своем фейсбуке сын политика Антон Немцов.

Табличку на доме, где жил и работал Немцов в 1990-е годы, открыли 27 февраля 2019 года — в день четвертой годовщины смерти политика. На доске из мрамора выполнен барельеф с изображением профиля Немцова.

Антон Немцов отправил запрос на установление памятной доски в октябре 2018 года. Сын политика предлагал увековечить память отца на территории Нижегородского кремля.

В марте 2018 года табличка памяти Бориса Немцова была открыта в Москве по адресу Малая Ордынка, 3, на доме, где проживал политик до своей смерти в 2015 году. Мемориальную доску по последнему адресу Немцова устанавливали и раньше, но табличку срывали активисты движения SERB. Доска была официально открыта только после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак.

Напомним, что политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 в Москве на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. Виновные в убийстве получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Заказчик убийства до сих пор не найден.