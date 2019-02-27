Кремль — о кибератаке в США против «фабрики троллей»: для защиты от таких случаев и нужен «суверенный интернет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «наверняка возможно» влияние на интернет России с территории США. Для защиты от противоправных действий со стороны американской стороны, по его словам, необходим законопроект о «суверенном интернете», пишет Интерфакс.

«Если говорить, скажем так, в общем, то такое, наверное, рамочное администрирование всемирной сети интернета осуществляется де-факто несколькими компаниями. Исходя из этого, исходя из таких потенциальных угроз, как раз и осуществляется [в России] законотворческая деятельность, направленная на принятие законопроектов — так называемый законопроект о суверенном интернете», — рассказал Песков.

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Обсуждение защиты от угроз в интернете было вызвано статьей в американской газете The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила о проведении операции киберкомандованием Вооруженных сил США против петербургской компании «Агентство интернет-исследований» («АИИ»).

Операция, как утверждает издание, была проведена в день промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Ее целью было «не дать россиянам начать рассылать в соцсетях сообщения, ставящие под сомнение результаты выборов», сообщала WP. По данным источников газеты, атака на «АИИ» была «частью первой наступательной киберкампании против России» и была санкционирована президентом США Дональдом Трампом.

Комментируя сообщение американских СМИ, Песков заявил, что не знает о степени достоверности опубликованных данных, поскольку они «обезличены». При этом он заявил, что с территории США «постоянно» проводятся кибератаки на различные российские организации, против юридических и физических лиц.

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«АИИ» (известно как «фабрика троллей») связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В США организацию обвиняют во вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Осенью прошлого года The New York Times сообщала о том, что американское киберкомандование провело еще одну операцию против «троллей». После этого, по данным газеты, в «АИИ» начали внутреннюю проверку возможной утечки информации.

В декабре 2018 года, спустя месяц после ноябрьской кибероперации США, группа российских сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Государственную думу законопроект о «суверенном интернете», который предполагает создание инфраструктуры на случай отключения страны от интернета в рамках санкций. В феврале 2019 года он был принят в первом чтении.