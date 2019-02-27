Суд в Краснодаре приговорил к 10 годам колонии фигурантку дела «кубанских каннибалов»

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 10 годам колонии фигурантку так называемого дела «кубанских каннибалов» Наталью Бакшееву, которую в начале февраля присяжные признали виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, суд решил ограничить свободу Бакшеевой на 1,5 года. Прокурор просил для Бакшеевой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы. Ранее эксперты признали ее вменяемой.

РИА Новости отмечает, что Бакшеева вину не признала. Она отметила, что винит себя только в том, что жила с нелюбимым человеком и довела его «до того, что он сделал» своим поведением. Ее супруг болеет туберкулезом и не может находиться в СИЗО, поэтому ожидает суда в лечебном учреждении.

В приговоре сказано, что в сентябре 2017 года Бакшеева попросила своего мужа Дмитрия убить их знакомую Елену Вахрушеву. Мужчина послушал супругу, а тело расчленил, унеся некоторые части трупа домой.