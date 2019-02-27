Российский лыжник Бессмертных завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧМ в Австрии
Российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира, проходящем в австрийском Зеефельде.
#FIScrosscountry #Seefeld2019 15kmC M 🎿— SportRisultati (@SportRisultati) February 27, 2019
1⃣ Martin #Sundby 🇳🇴 38'22"6
2⃣ Alexander Bessmertnykh 🇷🇺 +2"9
3⃣ Iivo Niskanen 🇫🇮 +20"4
4⃣ Andrey Larkov 🇷🇺 +22"8
5⃣ Didrik Tønseth 🇳🇴 +24"3 pic.twitter.com/XcldzYb3UL
Первое место занял норвежский лыжник Мартин Сундбю, завершивший дистанцию в 15 км за 38 минут 22,6 секунды. Бессмертных финишировал на 2,9 секунды позже него. Бронзу завоевал финский лыжник Ииво Нисканен, отставание которого от победителя составило 20,4 секунды.
Четвертым стал россиянин Андрей Ларьков (+22,8 секунды). Как отмечает Sports.ru, другие российские лыжники, участвовавшие в гонке, Александр Большунов (+58,5 секунды) и Максим Вылегжанин (+2 минуты 50 секунд), заняли 8-е и 33-е места соответственно.
ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.