Российский лыжник Бессмертных завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧМ в Австрии

Российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира, проходящем в австрийском Зеефельде.

Первое место занял норвежский лыжник Мартин Сундбю, завершивший дистанцию в 15 км за 38 минут 22,6 секунды. Бессмертных финишировал на 2,9 секунды позже него. Бронзу завоевал финский лыжник Ииво Нисканен, отставание которого от победителя составило 20,4 секунды.

Четвертым стал россиянин Андрей Ларьков (+22,8 секунды). Как отмечает Sports.ru, другие российские лыжники, участвовавшие в гонке, Александр Большунов (+58,5 секунды) и Максим Вылегжанин (+2 минуты 50 секунд), заняли 8-е и 33-е места соответственно.

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.