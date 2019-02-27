Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019», говорится в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

После отказа от участия в конкурсе певицы Maruv, которая стала победительницей национального отбора, в телерадиокомпании могли выбрать исполнителя не из числа участников отбора. Однако представлять Украину на «Евровидении» предложили исполнителям, которые заняли второе и третье места, группам Freedom-jazz и Kazka. Они тоже отказались от участия в конкурсе.

«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации хода национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019"», — заявили в НОТУ.

В «Евровидении-2018» победила израильская певица Нетта, в этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве.