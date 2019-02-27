Экс-адвокат Трампа не смог подтвердить «сговор» президента США с Россией

Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что не располагает доказательствами того, что он был в «сговоре» с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает The Washington Post.

Подобное заявление Коэн сделал во время слушаний в Конгрессе США. Он сказал, что «не был частью кампании», поэтому не может ответить на вопрос о возможном «сговоре» Трампа с Россией.

Коэн высказал лишь предположения на этот счет. «Желание Трампа победить заставило бы его работать с кем угодно», — заявил он. Коэн также сообщил, что, вероятно, его дети знали о попытке построить в Москве небоскреб Trump Tower.

Напомним, что против Коэна было возбуждено дело весной 2018 года за финансовые преступления и дачу ложных показаний во время слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве». В апреле 2018 года в его личном офисе прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли налоговые документы и переписку с некоторыми клиентами.

Во время обысков были обнаружены, в частности, документы, касающиеся выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом в 2006-2007 годах. Впоследствии Коэна приговорили к трем годам тюрьмы. Во время слушаний 27 февраля Коэн показал чек, который, по его словам, использовался для выплат Дэниэл за молчание.

О том, что Трамп во время предвыборной кампании вел переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, сообщала газета The Washington Post. Издание утверждало, что проект не был реализован, поскольку не удалось найти под него землю и получить необходимые разрешения.

Выступая перед Конгрессом на слушаниях по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы, Коэн утверждал, что они прекратились в январе 2016 года (т.е. до начала президентских праймериз), когда ему якобы не ответил на e-mail представитель администрации президента. Позже он признался в даче ложных показаний.