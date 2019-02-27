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В Австрии во время ЧМ по лыжным видам спорта арестовали пятерых спортсменов по делу о допинге

Спорт

 

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии арестовали пятерых спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Федеральной полиции Австрии. 

Всего были арестованы девять человек, в том числе два спортсмена из Австрии, один из Казахстана и два из Эстонии. По делу были задержаны также два члена предполагаемой преступной группировки, спортивный врач по имени Марк С. и его сообщник из Германии. До этого полиция провела обыски. 

Правоохранители отметили, что расследование проводится в отношении предполагаемой преступной группы, которая действовала «в течение многих лет». 

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что организация оказывает содействие полиции и не может дать комментариев по произошедшему, потому что расследование еще идет. 

Чемпионат мира в австрийском Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта. 

Теги:
em, допинг, чемпионат мира
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