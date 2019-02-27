обновление Пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич рассказала «Новой газете», что полиция ищет организаторов мероприятия. Правоохранители сказали, что у них появилась информация «о противоправной деятельности», они опрашивают присутствующих. Из офиса движения отпустили журналистов.

В московский офис «Открытой России» пришли полицейские во время прямой линии с Михаилом Ходорковским, сообщается в твиттере движения.

Проводим прямую линию с Михаилом Ходорковским. Через 40 минут пришла полиция. Тоже хотят задать вопрос, наверное pic.twitter.com/g4Fwgi0LTq — Команда Открытой России (@openrussiateam) February 27, 2019

«МБХ-медиа» передает, что полицейские собираются проверить паспорта присутствовавших на мероприятии, в офис приехал адвокат. О причинах произошедшего в настоящее время не сообщается.

Напомним, в январе этого года у активистов «Открытой России» в ряде городов прошли обыски. Впоследствии против члена движения Анастасии Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК (участие в «нежелательной организации»).

23 января ее поместили ее под домашний арест. 30 января Шевченко предъявили официальное обвинение. В тот же день ее старшая дочь попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, на следующий день она скончалась.

В январе уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК) было возбуждено против псковского координатора движения Лии Милушкиной, ее отправили под домашний арест до 15 марта.