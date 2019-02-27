Экс-адвокат президента США заявил, что Трамп знал о планируемой публикации WikiLeaks писем демократов в 2016 году

Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, заявил во время слушаний в Конгрессе, что американский лидер знал о планах публикации ресурсом WikiLeaks в 2016 году архива писем избирательного штаба Демократической партии США, сообщает The Washington Post.

Коэн рассказал, что за несколько дней до съезда демократов был в кабинете Трампа, тогда ему позвонил политконсультант Роджер Стоун, и президент США включил громкую связь. Экс-адвокат Трампа заявил, что Стоун сказал о разговоре с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Тот, отметил Коэн, рассказал, что в течение нескольких дней должна была произойти утечка электронных писем, которая навредит кампании сопернице Трампа на президентских выборах Хилари Клинтон. Трамп ответил, по словам его экс-защитника, что «это было бы здорово».

Напомним, против Коэна было возбуждено дело весной 2018 года за финансовые преступления и дачу ложных показаний во время слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве». В апреле 2018 года в его личном офисе прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли налоговые документы и переписку с некоторыми клиентами. Впоследствии Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.

Утечка писем штаба Клинтон произошла в июле 2016 года. Во взломе серверов Демократической партии США обвинили Россию. Коэн 27 февраля сказал, что у него нет доказательств «российского вмешательства».

Весной 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал в окружной суд Манхэттена иск к правительству России, избирательному штабу Трампа и WikiLeaks. В документе говорилось, что во время компании произошел взлом компьютерных сетей Демократической партии, найденную там информацию впоследствии распространили, чтобы нанести ущерб кандидату от партии Хиллари Клинтон.

Ресурс WikiLeaks был запущен в 2006 году и стал заниматься публикацией информации, полученной от анонимных источников или ставшей доступной при ее утечке. Основатель сайта Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

В январе 2018 года стало известно, что он получил гражданство страны. В марте правительство Эквадора лишило Ассанжа средств связи с внешним миром и права принимать посетителей. В октябре 2018 года Ассанж заявил, что он готов покинуть посольство Эквадора при условии, что его не экстрадируют «ни в США, ни в третьи страны».