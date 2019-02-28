Сенаторы США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за инцидента в Керченском проливе

Сенаторы США предложили ввести санкции против 24 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе Конгресса США.

Ограничительные меры предлагается ввести в течение 90 дней после даты вступления нормативного документа в силу. Санкции будут действовать до тех пор, пока арестованные украинские моряки не окажутся на свободе, говорится в тексте документа.

Кроме того, конгрессмены предложили американской разведке собрать данные о финансовом состоянии президента России Владимира Путина и его приближенных.

«Я горжусь тем, что являюсь соавтором этого законопроекта, целью которого представить Путина и его союзников такими, какие они есть: гнусными политическими деятелями, подрывающими демократию», — заявила член Палаты представителей Элис Стефаник.

25 ноября 2018 года российская погранслужба обстреляла три украинских военных корабля в Керченском проливе, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. По мнению российской стороны, корабли пересекли границу незаконно, поскольку Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что заявки были поданы, но ответ на них не поступил.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), все они арестованы. Вскоре после этого Евросоюз призвал отпустить украинских моряков, а также сообщил о введении санкций против России.