Reuters: из хранилищ Центробанка Венесуэлы вывезли 8 тонн золота

Из хранилищ венесуэльского Центрального банка на прошлой неделе вывезли не менее 8 тонн золота, сообщил Reuters оппозиционер Анхель Альварадо и три анонимных правительственных источника.

По их словам, золото вывезли между 20 и 22 февраля, когда в банке не было охранников и его глава Каликсто Ортега был в отъезде. По словам Альварадо, золото планируют нелегально продать за границей.

Центробанк Венесуэлы не ответил на запрос агентства.

Ранее «Новая газета» сообщала, что около 30 тонн золотого запаса Венесуэлы, который хранился в России, был выгружен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на гражданских самолетах. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отрицала эту информацию, в Министерстве иностранных дел ее отказались комментировать.

1 февраля Reuters сообщило, что Венесуэла планирует продать еще 29 тонн золота в ОАЭ, а в начале февраля в Дубай будут отправлены 15 тонн золота, которые планируется обменять на евро. 21 января компания Noor Capital из ОАЭ купила 3 тонн золота у венесуэльского Центробанка.

Как пишет Reuters, в 2018 году из хранилищ ЦБ Венесуэлы было изъято около 20 тонн золота. В результате в стране осталось 140 тонн золотого запаса, который стал самым низким за последние 75 лет.