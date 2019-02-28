«Союз» успешно вывел британские спутники OneWeb на орбиту Земли

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту шесть британских спутников OneWeb, сообщила компания Arianespace.

Ракета стартовала в 00:37 по мск с космодрома Куру во Французской Гвиане. Время полета составило 1 час 22 минуты. Общая грузоподъемность было оценена в 1945,2 кг.

Разгонный блок «Фрегат-М» вывел британские спутники серии «OneWeb» на орбиту высотой около 1000 км 🛰️



Кроме того, была отработана полная циклограмма выведения 32-х космических аппаратов, которую планируется реализовывать в будущем - https://t.co/bEaXRzsdSb pic.twitter.com/6eARGljIXg — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2019

Изначально запуск спутников OneWeb был запланирован на 19 февраля, однако его перенесли из-за дефектов в разгоночном блоке «Фрегат» (четвертая ступень ракеты). В конце января при его заправке произошла разгерметизация, специалисты нашли микротрещину в магистрали для подачи гелия.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая могла бы создать доступ в интернет из любой точки Земли, благодаря охвату всей поверхности планеты. К 2021 году компания планирует развернуть к орбите 600 спутников.