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«Союз» успешно вывел британские спутники OneWeb на орбиту Земли

Экономика

 

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту шесть британских спутников OneWeb, сообщила компания Arianespace.

Ракета стартовала в 00:37 по мск с космодрома Куру во Французской Гвиане. Время полета составило 1 час 22 минуты. Общая грузоподъемность было оценена в 1945,2 кг.

Изначально запуск спутников OneWeb был запланирован на 19 февраля, однако его перенесли из-за дефектов в разгоночном блоке «Фрегат» (четвертая ступень ракеты). В конце января при его заправке произошла разгерметизация, специалисты нашли микротрещину в магистрали для подачи гелия.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая могла бы создать доступ в интернет из любой точки Земли, благодаря охвату всей поверхности планеты. К 2021 году компания планирует развернуть к орбите 600 спутников.

Теги:
интернет, спутники, ракета, ek
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