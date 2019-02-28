В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против причастных к убийству Немцова

В Конгресс США внесли резолюцию с призывом к администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против причастных к убийству российского политика Бориса Немцова.

Документ приурочен к четвертой годовщине смерти оппозиционера, сообщается на сайте комитета по международным делам Палаты представителей США.

«Конгресс США требует справедливости для Бориса Немцова. Мы продолжим борьбу за надлежащее расследование убийства и будем подталкивать администрацию Трампа к введению строгих санкций в отношении виновных», — заявил глава комитета Элиот Энгель.

Парламентские резолюции не обладают юридической силы и носят рекомендательный характер.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 в Москве на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. Виновные в преступлении получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Заказчик убийства до сих пор не найден.