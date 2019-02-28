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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам саммита в Ханое

Политика

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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита во вьетнамском Ханое, сообщает Белый дом.

По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, лидеры двух стран провели «хорошую и конструктивную» встречу, в ходе которой обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации, однако договоренности достигнуты не были.

Делегации США и КНДР «ожидают встреч в будущем», заявила сотрудница Белого дома.

Ранее РИА Новости сообщило, что саммит Трампа и Чен Ына завершился раньше планируемого времени. Их кортежи покинули отель, где проводились переговоры. Сандрес не назвала причину изменения в графике встречи.

Саммит в Ханое проходит 27-28 февраля. В первый день мероприятия лидеры США и КНДР провели короткую встречу тет-а-тет, после этого начался ужин с представителями обеих сторон. Дональд Трамп заявлял, что считает Ким Чен Ына «другом» и «великим лидером». Во второй день переговоров главы двух стран собирались вместе пообедать, но не появились в обеденном зале.

Теги:
саммит, трамп, сша, северная корея, ek
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