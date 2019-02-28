Президент РАН и ректор МГУ представили мегапроект стоимостью 320 млрд долларов. Эксперты его раскритиковали

Президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий направили президенту России Владимирму Путину мегапроект по развитию трансъевразийского транзита. Помощник главы государства Андрей Белоусов обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой проработать документ с авторами.

Как пишет «Коммерсант», на реализацию мегапроекта потребуется 310-320 млрд долларов инвестиций в 2018-2024 годах, однако, по словам авторов, он окупится за 12-15 лет. Большая часть этой суммы должна пойти на строительство высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал документ «безграмотным и удручающим»: «Все, от содержания до оценок, вызывает даже не вопросы, а недоумение. Как можно всерьез говорить о 43 тысяч км высокоскоростных магистралей стоимостью почти 20% от ВВП России при сроке окупаемости 12–15 лет?».

В области авиации мегапроект предполагает создание сети быстровозводимых взлетно-посадочных полос, разработку и выпуск отечественных самолетов грузоподъемностью 1,5–2 тонны и серийное производство дирижаблей типа «Атлант».

По словам экспертов, дирижабли «никого особо не впечатляют», и у них есть проблемы в эксплуатации, в том числе большая парусность, которая мешает управлению во время полета. Идея создать самолеты грузоподъемностью 1,5–2 тонны востребована, считает глава Infomost Борис Рыбак, однако двигатели для них в России не производят.

Мегапроект предполагает создание круглогодичной массовой проводки судов по Севморпути и судов типа «река—море» по рекам Сибири, а также строительство 43 тысяч км путей ВСМ. В области энергообеспечения авторы документа предложили создание новых генерирующих объектов на территории Сибири, Дальнего Востока и в Арктике. Эксперты назвали вопрос сооружения централизованных энергосистем в этих регионах спорным.