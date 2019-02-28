ФСБ завела административные дела на компании, организовавшие «китовую тюрьму» в Приморье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила административные дела о нарушении правил рыболовства против компаний, организовавших «китовую тюрьму» в Приморье (ст. 8. 37 КоАП).

Речь идет о компаниях «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», пишет РИА Новости. Нарушения связаны с неудовлетворительными условиями содержания косаток и белух в бухте «Средняя».

Компаниям может грозить наказание от двух- до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, которые стали предметом административного правонарушения.

В ФСБ отметили, что косаток и белух необходимо выпустить в естественную среду обитания после предварительной адаптации.

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«Новая газета» сообщала о том, что в прошлом году в вольерах бухты Средняя недалеко от Находки оказались 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать в океанариумы Китая по цене почти в 19 млн долларов. Из-за тесных грязных бассейнов и холода экологи окрестили бухту Средняя «китовой тюрьмой».

В конце февраля экологи рассказали о том, что из бухты пропала одна косатка якобы из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде. Ранее из «китовой тюрьмы» уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года. Таким образом, сейчас в бухте находятся 10 косаток и 87 белух.

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе актриса и член Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон, океанограф Жан-Мишель Кусто и актер Леонардо ди Каприо. До 1 марта российские власти должны решить судьбу морских животных — такое поручение дал президент России Владимир Путин.