В Кирове по делу о гибели трехлетней девочки в запертой квартире задержали заведующую поликлиникой

Накануне в Кирове задержали заведующую поликлиникой по подозрению в халатности (ч.2 ст.293 УК) из-за гибели девочки, которую мать оставила одна в квартире и ушла на несколько дней, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Кировской области.

В рамках расследования гибели ребенка было установлено, что девочка жила с матерью в антисанитарных условиях. Безопасность ее жизни и здоровью не могла быть обеспечена должным образом. Следователи изучили медицинскую карту погибшей девочки. Они пришли к выводу, что при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет была без медицинского контроля.

Напомним, тело трехлетней девочки в запертой квартире в Кирове нашла бабушка 20 февраля, пришедшая поздравить внучку с днем рождения. Матери ребенка предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, ее арестовали на два месяца.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказывал, что мать оставила дочь одну и ушла к подруге 13 февраля, закрыв квартиру и перекрыв воду.

По факту произошедшего Следственное управление СК по Кировской области также возбудило дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК).