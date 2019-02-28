Пятерых сторонников ИГ приговорили к срокам до 20 лет по делу о подготовке терактов в Москве и Ингушетии

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил пятерых жителей Ингушетии к лишению свободы от 12 до 20 лет в колонии строгого режима по делу о подготовке теракта в республике и Москве, передает ТАСС.

Мужчины, которых суд признал сторонниками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации, ч. 2 ст. 205.5 УК), по данным следствия, они в том числе планировали теракт во время празднования нового 2017 года около здания диппредставительства Франции в Москве — в ответ на действия военных обеих стран в Сирии.

При задержании в ноябре 2016 года у них изъяли 8 автоматов Калашникова, четыре пистолета, переделанных под боевые, более 500 патронов, ручные гранаты и самодельные взрывные устройства (ст. 222 УК).

Магомеда Аматханова и Саламхана Сампиева, которые, по версии следствия, занимались подготовкой, приговорили к 20 и 17 годам заключения соответственно, Руслана Эсмурзиева — к 17 годам, Элберда Харсиева — к 13 годам и Хусена Китиева — к 12. На заседании Аматханов заявил, что воевал в Сирии на стороне боевиков, однако подготовкой терактов не занимался. Остальные подсудимые также заявили, что не имеют отношения к оружию и боеприпасам, обнаруженным при обыске.