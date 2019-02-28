Племянника ведущего Киселева приговорили в Германии к тюремному сроку

Высший земельный суд Мюнхена приговорил Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева, к двум годам и трем месяцам тюрьмы за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины, сообщает RTVi.

Расследование началось в конце 2017 года после интервью Киселева для «Радио Свобода», в котором тот рассказывал, что его племянник воевал на Донбассе «где-то под Горловкой». В интервью блогеру Юрию Дудю в этом году он отмечал, что Сергей Киселев «награжден даже какой-то медалью».

На заседании, как отмечает RTVi, также цитировали интервью 2014 года самого Сергея Киселева ANNA-News, где тот сам признавался в участии в боях под Донецком. В частности, он говорил, что стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике.

Суд признал Сергея Киселева виновным по статьям о подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. Киселев и его адвокат Йоахим Шварценау соглашались с тем, что тот был на востоке Украины, однако утверждали, что тот никого не убивал.

Как отмечал телеканал Ostwest, Сергей Киселев находится в Германии приблизительно с 1996 года. Двумя годами ранее он получил сан священника в Афонском монастыре в России и около двух лет служил в Казанском соборе на Красной площади в Москве.