В Госдуме предложили разрешить россиянам с регистрацией по месту пребывания голосовать на региональных выборах

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить людям, имеющим регистрацию по месту пребывания, голосовать на региональных выборах и референдумах, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Депутаты предложили изменить законодательство из-за большого количества граждан России, у которых нет регистрации по месту жительства, но есть регистрация по месту временного пребывания, говорится в пояснительной записке к документу. При этом человек должен быть зарегистрирован по месту пребывания не меньше, чем за три месяца до голосования, и подать заявление о своем включении в список избирателей.

ТАСС сообщал, что, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на президентских выборах 2018 года более 4,2 млн человек решили голосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации.

В прошлом году ввели действуют новые правила, согласно которым открепительные удостоверения не выдавались. Избиратели могли выбрать любой участок для голосования через портал Госуслуг, многофункциональный центр, территориальные или участковые комиссии.