Природоохранная прокуратура заявила о побеге трех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В природоохранной прокуратуре заявили, что три белухи, пропавшие из «китовой тюрьмы» в Приморье, сбежали. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве решили, что животные уплыли через отверстия в сетках вольеров. Как рассказал Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович, к подобному выводу пришли потому, что «не установили доказательств, что с ними (животными – ред.) случилось что-то иное».

«Если мы не усматриваем признаков состава преступления, то мы и соответствующие меры не принимаем», — уточнил он.

Заместитель Амурского бассейнового природоохранного прокурора Андрей Шорохов сообщил, что ведомство направило информацию в Россельхознадзор, чтобы не допустить вывоза за границу косаток и белух.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила административные дела о нарушении правил рыболовства против компаний, организовавших «китовую тюрьму» (ст. 8. 37 КоАП).

В прошлом году «Новая газета» рассказала о том, что в вольерах бухты «Средняя» недалеко от Находки оказались 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать в океанариумы Китая по цене почти в 19 млн долларов. Из-за тесных грязных бассейнов и холода экологи назвали бухту Средняя «китовой тюрьмой».

В конце февраля они сообщили о том, что из бухты пропала одна косатка якобы из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде. Ранее из «китовой тюрьмы» уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года. Таким образом, сейчас в бухте находятся 10 косаток и 87 белух.

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе актриса и член Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон, океанограф Жан-Мишель Кусто и актер Леонардо ди Каприо. До 1 марта российские власти должны решить судьбу морских животных — такое поручение дал президент России Владимир Путин.