Мосгорсуд оставил под арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Московский городской суд оставил под арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Постановление Басманного суда от 16 февраля 2019 года об избрании в отношении Калви меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения», — приняла решение судья. Таким образом, Калви останется в СИЗО как минимум до 13 апреля.

Суд отказал стороне защиты смягчить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Дмитрий Клеточкин считает, что обвинение носит голословный характер и заключение под стражу его подзащитного — чрезмерная мера. «Постановление подлежит отмене», — потребовал защитник.

«Меня оговорили. Я невиновен, не совершал никакие преступления. Baring Vostok неоднократно спасал банк «Восточный», — заявил Калви.

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Сторона потерпевших, представители банка «Восточный», попросили оставить обвиняемого под арестом, они настаивали, что он причастен к хищению денег, поскольку имел контрольный пакет акций и принимал ключевые решения в банке. Потерпевшие полностью поддержали позицию следствия и прокуратуры, они полагают, что Калви может скрыться от следствия и будет оказывать давление на свидетелей, круг всех причастных еще не установлен.

Напомним, Майкл Калви и еще пятеро сотрудников Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга в размере 2,5 млрд рублей. Основатель фонда Baring Vostok, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей.

Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Калви отрицает вину в хищении денег и назвает обвинения «неправдой». Он считает, что настоящей причиной его ареста стал крупный корпоративный конфликт, связанный с банком. По словам обвиняемого, Baring Vostok подал иск в лондонский арбитражный суд против Юсупова и совладельца банка Артема Аветисяна из-за заключения банком нескольких сомнительных сделок.