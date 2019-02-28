Суд отказался отпустить из СИЗО аспиранта МГУ, арестованного по делу о поджоге офиса «Единой России»

Мосгорсуд признал законным арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего обвиняемым по делу о поджоге офиса «Единой России».

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – говорится в решении суда. Мифтахов остается под стражей до 7 марта.

Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина считает, что заключение под стражу – чрезмерно строгая мера для ее подзащитного. Защитник просила перевести Мифтахова под домашний арест. Она представила в суде положительные характеристики от коллег аспиранта из МГУ. Сидоркина полагает, что обвинение необоснованно, и следствие не представило необходимых доказательств вины Мифтахова.

По версии следствия, аспирант мехмата МГУ был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. В ходе осмотра его планшета следователи нашли у него переписку о планах совершить акцию протеста у офиса «Единой России».

В деле также присутствуют показания засекреченного свидетеля, который утверждает, что запомнил лицо Мифтахова среди нападавших по «выразительным бровям». Что конкретно там делал аспирант, свидетель не смог объяснить, однако отметил, что тот размахивал руками.

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Напомним, Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям тогда подверглись еще десять левых активистов, однако всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания.

Мифтахов рассказывал адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов 1 февраля, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены. Впоследствии суд Балашихи продлевал ему срок задержания на трое суток. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу.