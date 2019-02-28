Володин и Матвиенко предложили ввести «ипотечные каникулы» для оказавшихся в «трудной жизненной ситуации»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести «ипотечные каникулы» для россиян, оказавшихся «в трудной жизненной ситуации», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», — сказал Володин. Он отметил, что рассматривать обращения о предоставлении «ипотечных каникул» банки должны будут в течение пяти дней.

Приостановка или уменьшение выплат по ипотеке в случае принятия законопроекта станет возможным для россиян, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, при потере кормильца, в случае временной нетрудоспособности человека в течение двух месяцев и при снижении семейного дохода супругов более, чем на 30%.

В качестве авторов законопроекта от Госдумы выступили также глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый зампредседателя Иван Мельников и председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 20 февраля, президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиулиной обеспечить предоставление «ипотечных каникул» россиянам, которые попали в «трудную жизненную ситуацию». Полный список поручений Путина по реализации послания был опубликован на сайте Кремля.