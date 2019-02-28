Путин призвал МВД «не накручивать статистику за счет дел» об экстремизме, для которых нет оснований

Президент России Владимир Путин призвал «не накручивать статистику за счет дел» по статьям об экстремизме, «для которых нет веских оснований». Подобное заявление он сделал во время расширенной коллегии МВД, сообщает РИА Новости.

Путин призвал концентрироваться «на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности» с учетом изменений в законодательстве, в том числе частичной декриминализации статьи 282 УК.

«Повторю, нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, и, конечно, не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований», — сказал он.

Путин добавил, что в борьбе с экстремизмом сотрудники МВД должны строго руководствоваться нормами закона, а для профилактики преступлений задействовать институты гражданского общества.

В конце декабря прошлого года президент подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК): первое нарушение в течение года предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, а повторное — уже уголовную ответственность.