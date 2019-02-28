В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост. Капитан судна был пьян

Грузовое судно Seagrand, следовавшее под российским флагом, врезалось в мост в южнокорейском портовом городе Пусан, сообщает агентство «Ренхап».

В результате аварии повреждения получили и само судно, и мост, однако информации о пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас часть моста закрыта для проезда транспорта.

Местная морская полиция допросила моряков и установила, что капитан судна — гражданин России — в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полиция выясняет, находился ли он у штурвала в момент аварии. Также оказалось, что за 40 минут до столкновения с мостом судно врезалось в круизный лайнер, пришвартованный в том же порту.

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По данным СМИ, российский сухогруз Seagrand прибыл в Пусан в среду, где выгрузил 1495 тонн железных труб, а на следующий день выдвинулся во Владивосток.

«Мы в курсе происшествия, но пока не получили от южнокорейских властей официального уведомления», — прокомментировали инцидент в российском консульстве.