Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Австрии

Российские лыжницы заняли третье место в эстафете на чемпионате мира, проходящем в австрийском Зеефельде.

«Чемпионат» сообщает, что в составе российской команды выступали Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева. Первое место заняла шведская команда (Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Стина Нильссон), завершившая дистанцию 4х5 км за 55 минут 21 секунду. Второй финишировала норвежская сборная в составе Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен и Терезе Йохауг, отставание от победительниц составило 3,1 секунды. Россиянки финишировали на 2 минуты 3,8 секунды позже шведской команды.

Накануне российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебро в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира в австрийском Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.