Сбербанк вновь ухудшил прогноз курса рубля на 2019-2020 годы

Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на 2019-2020 годы второй раз за квартал. Это следует из доклада, который подготовила команда аналитиков организации.

По прогнозу банка, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 68,5 рублей за доллар, а в 2020 году — 69 рублей за доллар.

Помимо курса рубля, аналитики также скорректировали прогноз по инфляции. В 2019 году уровень инфляции увеличится на 0,8% по отношению к предыдущему прогнозу и составит 4,8%. В 2020 году, вместо предполагаемых ранее 5%, ее уровень будет равен 4%.

Аналитики также пересмотрели прогноз цен на нефть. Среднегодовая стоимость нефти марки Urals в 2019-2020 года будет равняться 62 долларам за баррель. Ранее цена должна была составить 60 долларов и 65 долларов в 2019 и 2020 годах соответственно.

Несмотря на изменения по этим показателям, команда Сбербанка сохранила прогноз по приросту ВВП России. В 2019 году его уровень должен будет равняться 1,4%, в 2020 —2%.

По оценкам Минэкономразвития на февраль 2019 года, инфляция в России в этом году будет уменьшаться. Однако ниже 5% уровень опустится только к концу года, при условии, что курс рубля будет стабильным. В прогнозе Центрального банка в марте-апреле 2019 возможна инфляция в 6%.

Напомним, что в предыдущий раз Сбербанк ухудшил прогноз в декабре 2018. Тогда средний курс рубля на текущий год равнялся 66,5 рублей за доллар. В 2020 году этот показатель должен был составить 67 рублей за доллар.