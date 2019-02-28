Экс-координатор «Открытой России» Мария Баронова перешла на работу в Russia Today

Бывший координатор движения «Открытая Россия» Мария Баронова с стала шеф-редактором гостелеканала RT, где занялась благотворительным проектом «Дальше действовать будем мы», сообщили РБК представители телеканала.

«[В "Правозащите Открытки"] я занималась ровно тем же самым, чем и сейчас буду заниматься — находить истории, в которых можно что-то исправить. Я этим публично занималась последние девять лет, а так вообще — всю жизнь», — объяснила Баронова в разговоре с «Новой».

В качестве примера правозащитной деятельности телеканала Баронова привела освещение им уголовных преследований по статье о «шпионской технике». Так, на пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году журналист RT рассказал о деле фермера из Курганской области из-за покупки GPS-трекера для слежки за коровой. А спустя год Верховный суд постановил не считать подобные случаи преступлением (ст. 138.1 УК), а правительство в феврале внесло проект поправок в статью в Госдуму.

Проект не является отдельным фондом телеканала: его журналисты и продюсеры не собирают средства на собственные счета, а размещают реквизиты героев. Так, в феврале Instagram и Facebook заблокировали публикацию главреда RT Маргариты Симоньян, где та в рамках «Дальше действовать будем мы» собирала средства на лечение Мусы Умаханова, участвовавшего в 2016 году в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Напомним, Мария Баронова была фигурантом «болотного дела», ее дело прекратили в 2013 году в связи с 20-летием Конституции. В «Открытой России» она с 2014 года возглавляла программу материальной поддержки семей политзаключенных, которая позже стала правозащитным проектом движения. В ноябре 2016 года ее избрали одним из 11 членов совета движения на учредительной конференции «Открытой России», а в январе 2017 года возглавила его московское отделение.

В июне того же года объявила об уходе из-за конфликтов внутри движения: «Год за годом слушаю оскорбления, что не устраиваю либеральную оппозицию. А если не устраиваю — значит, нужно еще чем-то заняться», — говорила Баронова. По ее словам, в «репутационном вреде» движению ее обвинял и Михаил Ходорковский.