Инвалид из Крыма обвинил депутата Госдумы в избиении

Житель Джанкоя Игорь Никитенко обвиняет депутата Государственной Думы Михаила Шеремета в избиении. По словам Никитенко, депутат набросился на него накануне, 27 февраля, во время приема граждан в джанкойском офисе «Единой России».

«Я пришел туда, чтобы «поблагодарить» депутата Шеремета, — рассказал Никитенко «Новой газете». — В 2016 году я обращался к нему с просьбой помочь с документами моей супруге Наталье. Жена была родом из Чернигова. Она, как и я, была инвалидом из-за сахарного диабета: проблемы со зрением и почками. Чтобы получать в России пенсию по инвалидности, она должна была получить хотя бы вид на жительство. Я просил Шеремета оказать нам помощь в этом».

По словам Никитенко, Шеремет в 2016 году взял у него номер телефона и обещал помочь, но не сделал этого. В декабре 2017 года Наталья умерла.

Мужчина рассказал, что в офисе «Единой России» он подошел к Шеремету, и плюнул ему в лицо со словами: «Это тебе за мою супругу». После этого, по словам мужчины, его схватили и начали бить. Никитенко утверждает, что удары наносил сам Шеремет и находящиеся с ним мужчины.

По его словам, избиение продолжалось «минут 20», после чего в офис приехали полицейские. Кто их вызвал, мужчина не знает. По словам Никитенко, два удара Шеремет нанес ему уже в присутствии полицейских.

После произошедшего инвалида возили на освидетельствование, анализы в его крови наркотиков и алкоголя и не выявили. Он также попросил врача зафиксировать телесные повреждения, полученные в результате произошедшего, среди которых – ссадины, синяк, царапина. Помимо этого, Никитенко сказал, что у него отекла переносица, есть гематома выше колена и болит правая почка. Он отметил, что во время инцидента у него пропала трость, без которой он «фактически слепой».

Сам Михаил Шеремет заявил «Новой газете», что не совершал в отношении Никитенко никаких противоправных действий. «Все материалы переданы представителям Следственного комитета, свидетели опрошены, ведется следствие», — сообщил он.

В управлении МВД по Республике Крым комментировать ситуацию не стали, сообщив, что произошедшее является компетенцией Следственного комитета. Связаться с СКР на момент публикации «Новой газете» не удалось.