Офицера Черноморского флота и его сожительницу осудили за раскрытие гостайны украинским военным

Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

Суд признал, что Долгополов передавал военной разведке Минобороны Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, которые составляли гостайну (ст. 275 УК).

По делу Долгополова также проходила его сожительница Анна Сухоносова, которую приговорили к 9 годам колонии общего режима. По данным ФСБ, ее завербовал сотрудник Главного управления разведки украинского Минобороны полковником Игорь Клименко, а после та работала за денежное вознаграждение. Как отметили в ФСБ, на суде оба «вину признали полностью и раскаялись в содеянном».

ФСБ задержала Долгополова и Сухоносову в Симферополе в сентябре 2017 года. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» вносил их в «Список Сенцова», где перечислялись украинские политзаключенные в России, чьего освобождения голодовкой добивался режиссер Олег Сенцов.