В Ульяновске арестовали главу общины «Свидетелей Иеговы». Еще четверых членов отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал главу местной общины «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации), а также отправил под домашний арест еще четверых ее членов. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.

Пятерых иеговистов утром 28 февраля задержала Федеральная служба безопасности в рамках уголовного дела о создании запрещенной организации и участия в ее деятельности (ч.1, ч.2. ст. 282.2 УК).

По версии ведомства, во время «конспиративных встреч» они изучали литературу из реестра экстремистских материалов, пропагандировали свое превосходство над другими религиями и привлекали в общину новых участников.

В начале февраля обыски прошли у последователей «Свидетелей Иеговы» в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Главу местной общины Андрея Сазонова 8 февраля арестовали, однако 27 февраля суд перевел его под домашний арест — как отмечали представители конфессии — вопреки ходатайству следователя.

В середине февраля задержания иеговистов прошли в столице ХМАО Сургуте — из 15 задержанных под стражей оказались трое верующих. Семеро из них также рассказывали, что во время допроса в Следственном комитете их пытали: раздевали догола, обливали водой и били электрошокером.

Следственный комитет начал проверку по этому поводу, а Европейский суд по правам человека потребовал у России срочно отправить на медицинское обследование находящегося в СИЗО Сергея Логинова, также рассказавшего о пытках.

У других задержанных медицинская экспертиза обнаружила электроожоги и ушибы. При этом источник издания Ura.ru в правоохранительных органах ХМАО утверждал, что сургутские иеговисты сами себя избили, чтобы оказать давление на следствие.