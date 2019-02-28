Родители отравившихся в московских садах детей подали в суд на власти Москвы и компанию Пригожина

Родители, чьи дети заболели дизентерией в московских детских садах, подали коллективный иск к столичным властям и компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина, которая поставляла питание. Об этом в твиттере сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Иск подан в Мещанский районный суд Москвы. Заявители требуют 500 тысяч рублей для каждого в качестве возмещения ущерба и морального вреда. В данный момент в суд обратились 16 родителей, однако, по словам Соболь, их число может увеличиться.

Как представитель родителей детей, пострадавших от массового отравления едой в детсадах Москвы, подала иск в Мещанский районный суд о возмещении ущерба и морального вреда (500 тыс. руб.) в отношении каждого заявителя. pic.twitter.com/b4NCUh6CZo — Соболь Любовь (@SobolLubov) February 28, 2019

В декабре 2018 года родители детей стали жаловаться в соцсетях на заражение кишечной инфекцией в ряде московских детсадов. В конце января в эфире «Навальный Live» рассказали о вспышке дизентерии. Как утверждалось, организацией питания занимались ООО «Вито-1» и «Конкорд» Евгения Пригожина.

Читайте также Общественность и чиновники очень по-разному реагируют на вспышку дизентерии и проблему организации питания в детских садах и школах Москвы

Роспотребнадзор признал отравление 127 человек. Причиной заражения, по данным ведомства, стал творог с одного из предприятий в Липецкой области. Пресс-служба «Конкорда» заявляла, что «проведет собственное расследование» и выплатит компенсации пострадавшим.

Как сообщала Соболь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).