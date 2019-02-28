Роскомнадзор составил протокол на Facebook за отказ предоставить сведения о локализации данных россиян

Роскомнадзор составил административный протокол на соцсеть Facebook за нарушение закона о локализации данных россиян, говорится в сообщении ведомства. На прошлой неделе подобный протокол составили также на Twitter.

Протокол составили по статье о непредоставлении сведений (ст. 19.7 КоАП): компания не предоставила ведомству необходимых сведений о локализации на территории России баз персональных данных российских пользователей.

Правонарушение Twitter было аналогичным, вскоре материалы передадут мировому судье. Статья предполагает штраф до 5 тысяч рублей.

В декабре Роскомнадзор направил руководству обеих соцсетей требование о предоставлении информации об исполнении закона, однако те, по мнению ведомства, предоставили «формальные ответы». В конце января Роскомнадзор сообщил, что начинает в отношении этих компаний административное производство.

Глава ведомства Александр Жаров также рассказывал, что готовит поправки в законодательство, чтобы компании было возможно штрафовать на сумму в размере определенного процента от ее оборота.

Претензии Роскомнадзора предусмотрены законом о хранении персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России.