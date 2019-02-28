Генпрокурор Израиля заявил о намерении предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает газета, это может повлиять на шансы Нетаньяху переизбраться на очередной срок на должность премьер-министра Израиля в апреле 2019 года.

Сам Нетаньяху отрицает все обвинения в свой адрес.

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Первое уголовное дело («дело 1000») против Нетаньяху было возбуждено по подозрению в том, что премьер получал дорогостоящие подарки от бизнесмена Арнона Милчена в обмен на поддержку его интересов. Следствие оценило их стоимость почти в 300 тысяч долларов.

Второе дело («дело 2000») связано с попыткой премьер-министра договориться с газетой «Едиот Ахронот» о позитивном освещение его работы. В обмен Нетаньяху, как утверждала полиция, намеревался поддержать законопроект, который бы ослабил влияние первой израильской газеты «Исраэль Хайом».

В третьем деле («дело 4000») утверждается, Нетаньяху якобы лоббировал интересы телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное к себе отношение на подконтрольном компании новостном интернет-ресурсе Walla.