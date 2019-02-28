Генпрокуратура обнаружила у экс-главы Серпуховского района имущество еще на 425 млн рублей

Генпрокуратура России заявила, что обнаружила имущество у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна еще на более, чем 425 млн рублей, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Генпрокуратура после обнаружения у Шестуна имущества на 10 млрд рублей потребовала его изъять в пользу государства и продолжила проверки. В ходе них ведомства нашло у Шестуна еще автоспецтехнику, 92 земельных участка и 4 здания. Среди обнаруженной техники — семь снегоходов Bombardier, погрузчик Hyundai, катер Glastron, пять квадроциклов и два трактора «Беларус».

Председатель объединения «Свободу Шестуну» Влада Русина, ранее работавшая его пресс-секретарем, в разговоре с «Новой» сказала, что документы об уточнении иска Генпрокуратуры ни адвокаты, ни родственники Шестуна не получили. Она сообщила, что непонятно, о каких участках говорит ведомство, «но однозначно, что у Шестуна и у его семьи таких участков не было». Русина подчеркнула, что участок экс-главы Серпуховского района «задекларирован был всегда».

Русина сказала, что у Шестуна не было техники, о которой сообщает Генпрокуратура. «Я думаю: откуда вообще это могло взяться? Александр Вячеславович очень увлекался фотографией, его хобби было», — сказала Русина, заявив, что, по ее мнению, собственностью Шестуна считают «все, до чего он где-то дотронулся, где-то за рулем просто посидел».

«Все имущество непонятно чье. Пока нет документов ни у кого, и мы не ознакомлены, поэтому трудно говорить, что там», — добавила она.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что у Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей. В ведомстве заявили, что оно не соответствует официальным доходам экс-главы Серпуховского района и что оно будет изъято в доход государства.

На это жена обвиняемого Юлия Шестун заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. По ее словам, подобного имущества у Шестуна никогда не было, а действия Генпрокуратуры «направлены исключительно на создание негативного мнения о личности арестованного по сфабрикованному уголовному делу». Русина в разговоре с «Новой» подчеркнула, что часть обнаруженной собственности принадлежит людям, которые даже не были с ним знакомы.

После этого СК сообщил об обнаружении доказательств того, что Шестун, а также его бизнес-партнеры Борис Криводубский и Сергей Самсонов фактически владели землей на сумму около 2,2 млрд рублей.

Напомним, экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК), и в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), его задержали в прошлом году. По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей. 12 февраля ему продлили арест до 13 мая.

Сам Шестун считает дело сфабрикованным. В январе защита арестованного подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность. Ранее адвокаты уже обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия содержания в следственном изоляторе. В Страсбурге этому обращению присвоили статус приоритетного.