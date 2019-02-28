Против неустановленных сотрудников петербургского ФСБ возбудили дело о пытках двух полицейских

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о пытках полицейских против неустановленных сотрудников управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ч. 3 ст. 286 УК).

Как пишет «Медиазона», дело о превышении должностных полномочий возбудили 19 февраля. Подозреваемых в нем пока нет.

По версии следствия, в 2017 году сотрудники УФСБ задержали в городе Тосно двух полицейских Илью Щукина и Сергея Ласлова. Они рассказывали, что их пытали электрошокером бойцы спецназа «Град».

Медики зафиксировали у Щукина более 20 кровоподтеков от электрошокера, у Ласлова — более десяти кровоподтеков и более сотни ссадин.

Как рассказывали полицейские, от них требовали дать признательные показания по делу о подброшенных наркотиках, возбужденном в 2016 году. Помимо Щукина и Ласлова, по нему проходят полицейский-водитель Сергей Ельков и местный житель Алексей Беспалов.

Как сообщает издание, уроженец Узбекистана Баходир Эргашев был задержан при покупке гашиша у Беспалова. Позднее первый заявил, что в отделе полицейские подбросили ему амфетамин.

Сам Беспалов, действовавший под контролем оперативников, утверждал, что подбросил не амфетамин, а толченый супрастин. По версии следствия, Ласлов по указанию Щукина подменил в пачке супрастин на амфетамин. Они оба отрицают свою вину.