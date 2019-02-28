СК отказался возбуждать дело о вбросах бюллетеней на избирательном участке в Долгопрудном

Следственный комитет (СК) отказался возбуждать уголовное дело о вбросах бюллетеней на избирательном участке №369 в Долгопрудном, сообщает движение «Голос».

В ведомстве заявили, что не установлена подлинность видеозаписи, на которой показаны вбросы материалов, и что есть опровергающие показания свидетелей.

Инициатор проверки, главный редактор «Долгопрудненских страниц» Евгений Смеян, обратился в городскую прокуратуру с просьбой отменить отказ в возбуждении уголовного дела. По его словам, следствие не провело выемку документов с участка и техническую экспертизу видеозаписи.

Активисты решили проверить результаты выборов губернатора Московской области, поскольку их заподозрил высокий результат кандидата Андрея Воробьева (в Долгопрудном он набрал 63%, на УИКе № 369 — 72%).

Они посмотрели видеозаписи с участка и обнаружили, что члены участковой комиссии по несколько раз подходили к стационарной урне и опускали туда бюллетени. К ящику для голосования также дважды подходили три наблюдетеля.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2018 года выборов губернатором Московской области стал Андрей Воробьев, набравший 62,5% голосов. Его официальный результат в подмосковном Рошале составил 78,8% голосов, в Балашихе (ТИК-1) — 78,9%, Лосино-Петровском — 85,3%, Реутове — 81,2%, Электрогорске — 89,1% и Лыткарино — 81,6%. В Рошале и Балашихе активисты выявили массовые фальсификации.