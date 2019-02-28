РКН заблокировал страницы-заглушки при попытке ограничить работу Telegram. Провайдеры показывают их вместо запрещенных сайтов

Роскомнадзор заблокировал страницы интернет-провайдеров, куда пользователя переадресуют, когда он пытается зайти на запрещенный сайт (так называемые страницы-заглушки).

На это в своем телеграм-канале обратил внимание исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, о блокировке страниц-заглушек ему сообщили три оператора.

IT-эксперт Владислав Здольников рассказал, что в Роскомнадзоре попытались в автоматическом режиме отследить IP-адреса прокси-серверов мессенджера Telegram, используя систему «Ревизор» (контролирует блокировку сайта провайдером).

«Некоторые провайдеры блокируют ресурсы с помощью заглушки на своих DNS, отдавая вместо настоящего IP ресурса — свой сайт с заглушкой, поэтому “ревизорам” и стали отдаваться заглушки, а РКН стал их блокировать», — отметил он.

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Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы в апреле прошлого года, после того как руководство компании отказалось предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей.

Роскомнадзор осуществляет ограничение доступа к запрещенным ресурсам по IP-адресу, при этом мессенджер продолжает работать у большинства российских пользователей. Во время «веерных блокировок» к ряду нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon, был ограничен доступ. Позже большую часть IP-адресов разблокировали.