СК по Москве начал проверку сообщений СМИ о частном педиатре, который незаконно оказывал медпомощь

Следственный комитет (СК) по Москве начал проверку сообщений СМИ о частном враче-педиатре, не имеющем лицензии, который продолжительное время незаконно оказывал жителям столицы медицинскую помощь.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. Имя врача не раскрывается.

22 февраля СМИ сообщили о московском педиатре Евгении Лискунове, который подделывал результаты анализов детей и делал им фальшивые прививки. По словам коллег врача, бывшие пациенты также обвинили его в том, что он переставал выполнять свои обязанности по контракту после получения оплаты.

Сам Лискунов отмечал, что знает об обвинениях в свой адрес, но согласен с ними частично: «То, что касалось финансовых споров, — разногласия действительно имели место. Обвинений в том, что я колол вместо прививок физраствор, и прочих обвинений не принимаю. Я всегда действовал профессионально».

Как отмечает «Медуза, данных о регистрации лицензий Лискунова в открытых базах найти не удалось