В Татарстане прокурор потребовал заблокировать паблики сторонников Навального за «популяризацию протестного движения»

Прокурор Набережных Челнов (Татарстан) потребовал через суд заблокировать три паблика сторонников политика Алексея Навального в социальной сети «ВКонтакте», сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Речь идет о группах, посвященных протестным акциям 5 мая и 9 сентября 2018 года: «Он нам не царь | Набережные Челны», «Навальный. Набережные Челны» и «Набережные Челны против повышения пенс. возраста».

По мнению прокурора, сообщения в этих группах могут привести к массовым беспорядкам.

«На сегодняшний день происходит вовлечение новых сподвижников из числа несовершеннолетних. Вовлечение происходит путем агитации через ресурсы сети Интернет в социальной сети “ВКонтакте” в целях популяризации протестного движения», — говорится в документе.

Как сообщает «Медиазона», в качестве примера прокурор привел встречу под названием «Требуем ответов на улицах Набережных Челнов» с призывом выйти на пикет 26 марта 2017 года. Ее создал волонтер штаба Навального Дмитрий Тетерин. В акции приняли участие 150 человек, 70 из которых — школьники. За ее организацию Тетерина оштрафовали на 10 тысяч рублей (ст. 20.2 КоАП).