Совбезу ООН не удалось принять резолюцию по Венесуэле

США не поддержали в Совбезе ООН российский проект резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле, Россия, в свою очередь, выступила против американского проекта документа. Трансляция заседания Совбеза ООН велась на YouTube-канале организации.

Как сообщает ТАСС, в российском варианте документа говорилось о призыве к мирному урегулированию кризиса в Венесуэле. Также в нем указывалось, что гуманитарная помощь на территорию страны должна доставляться с согласия и на основании запроса властей государства. Против российского проекта документа выступили семь стран, в том числе США. За него проголосовали четыре государства, Экваториальная Гвинея, Россия, Южноафриканская республика (ЮАР) и Китай.

Против проекта резолюции, предложенного США, высказались три страны, Россия, Китай и ЮАР, за него проголосовали девять членов Совбеза ООН, отмечает ТАСС. Агентство сообщает, что в этом документе говорилось о призыве к «началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам» и «предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу».

Также проектом резолюции предлагалось «поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов». Выборы, которые прошли в мае 2018 года, документом предлагалось признать нелегитимными.

Напомним, 23 февраля США планировали доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Однако до этого действующий президент страны Николас Мадуро частично закрыл границы страны. Грузовики попытались ввезти гуманитарную помощь в Венесуэлу через колумбийскую и бразильскую границы, на них произошли столкновения. В тот же день Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия поддержала правительство Мадуро.