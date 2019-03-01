Москалькова решила проверить обоснованность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова планирует проверить соблюдение прав членов организации «Хизб ут-Тахрир» (признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает «Коммерсант».

Изданию рассказали в аппарате Москальковой, что, в частности, предлагается изучить обоснованность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. «Коммерсант» ранее сообщал, что для этой цели хотят создать специальную рабочую группу, которая после согласования организационных вопросов начнет действовать.

Решение о создании группы приняли после встречи Москальковой с родственниками обвиняемых и осужденных членов «Хизб ут-Тахрир», прошедшей 5 февраля. Омбудсмен планирует обратиться в разные органы, чтобы проверить, соблюдаются ли права членов религиозной организации.

«По итогам будут подготовлены предложения для рассмотрения рабочей группой», — сказали «Коммерсанту» в аппарате Москальковой.«Ассоциация юристов России» окажет осужденным и обвиняемым членам «Хизб ут-Тахрир» юридическую помощь, этот вопрос уже согласовали.

«Коммерсант» приводит данные правозащитного центра «Мемориал», согласно которым в России в настоящее временя за участие в «Хизб ут-Тахрир» арестованы 239 человек, 171 человек из них осужден. 98 фигурантов дел были признаны правозащитным центром политическими заключенными. Деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена на Украине, ее члены не преследовались в Крыму до 2014 года. В России она была признана террористической в 2003 году по решению Верховного суда.