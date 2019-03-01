В Москве начали фиксировать выезд автомобилей на «вафельную разметку» с помощью видеокамер

В Москве с 1 марта выезд машин на «вафельную разметку» начали фиксировать с помощью видеокамер, сообщает ТАСС.

За остановку на «вафельной разметке» для водителей предусмотрен штраф в тысячу рублей. В московской Госавтоинспекции агентству объяснили, что для доказательства того, что водитель остановился на «вафельной разметке», в постановлении о штрафе будут шесть фотографий, четыре из которых – обзорные. Видеофиксация нарушения будет происходить, если машина остановится на «вафельной разметке» более, чем на 5 секунд, создав тем самым препятствие для движения другого транспорта.

«Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках, снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрее проезжать проблемные участки», — сказали ТАСС в московском управлении ГИБДД.

«Вафельная разметка» выглядит как сеть с диагональными линиями желтого цвета и представляет собой участок перекрестка, на который запрещено выезжать, если впереди по пути следования возник затор, из-за которого водителю придется остановиться. В настоящее время она нанесена на 103 перекрестках столицы. Первым местом, где начнут фиксировать нарушения с помощью видеокамер, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка, где уже есть камеры.