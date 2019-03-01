«Ведомости»: одним из критериев оценки работы губернаторов станет качество дорог в регионе

Одним из критериев оценки эффективности работы губернаторов станет качество дорог в регионе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект методики, разработанный Минтрансом и Минэкономразвития.

Качество региональных дорог будет оцениваться с помощью проекта «Дорожная сеть». Согласно проекту методики, самый высокий балл губернаторы смогут получить за восстановление региональных дорог (0,5), за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек будет присуждаться 0,35 балла. За снижение числа перегруженных дорог главы регионов смогут получить 0,15 балла.

На реализацию «Дорожной сети» планируется потратить в общей сложности 4,4 трлн рублей. «Ведомости» отмечают, что нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс, которая сейчас составляет около 500 тысяч км.

В Минэкономразвития и в Минтрансе проект методики изданию не прокомментировали.

Удвоить расходы на дороги обещал во время посланию к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. «Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно в центре вашего внимания», – говорил он главам регионов.

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Ранее РБК рассказывал о том, что в Кремле разработали новую систему KPI (ключевых показателей деятельности) для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по внутренней политике. Издание отмечало, что KPI по уровню доверия власти — президенту и руководителям регионов, ввели после ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам для губернаторов, а позже этот показатель решили распространить на их замов по внутренней политике.