США назначили награду до 1 млн долларов за информацию о сыне бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена

Государственный департамент США объявил награду размером до 1 млн долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, сына бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) Осамы Бен Ладена, убитого в 2011 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента.

США отмечают, что по крайней мере с августа 2015 года Хамза Бен Ладен публиковал в интернете сообщения с призывами к своим последователям напасть на США и их западных союзников. Он угрожал, в частности, чтобы отомстить за смерть своего отца.

В начале 2017 года Госдеп признал Хамзу Бен Ладена глобальным террористом и ввел санкции в отношении него. В соответствии с ними активы в США Бен Ладена заморозили, и гражданам страны запретили участвовать в сделках с ним.

Усама бен Ладен был убит 2 мая 2011 года во время длившейся 4 часа тайной операции американского спецназа в Пакистане.