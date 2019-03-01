В Керченском проливе потушили горящий с января танкер

В Керченском проливе удалось прекратить пожар на одном из двух загоревшихся в середине января танзанийских судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Росморречфлота.

Речь идет о танкере «Канди», сотрудники компании владельца которого сумели перекрыть доступ газа и остановили горение.

«Судовладелец прислал четыре сотрудника. Они на катере были доставлены на горящий пароход. Осмотрели его и убедились, что есть возможность перекрыть доступ газа, после чего перекрыли вентиль. Так что на танкере „Канди“ сейчас пожар не продолжается. На танкере „Маэстро“ еще есть один небольшой очаг», — сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара на судах в Керченском проливе.

21 января в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. Членами экипажей танкеров были граждане Индии и Турции. В результате пожара погибли 13 человек, десять пропали без вести.

Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, а после огонь перекинулся на другое судно. Более тридцати моряков с обоих судов оказались за бортом (17 человек с «Кандия» и 14 с «Маэстро»).