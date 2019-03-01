МВД: в Югре задержали планировавших серию терактов боевиков

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали троих человек, которые планировали серию терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России совместно с управлением ФСБ России по ХМАО пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандитским подпольем на Северном Кавказе», — сказала Волк.

По данным ведомства, боевики встречались на съемных квартирах в городах Сургуте и Пыть-Ях, «где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка».

Волк уточнила, что задержания происходили 1 и 15 февраля, при личном досмотре у одного из задержанных была изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 гр в тротиловом эквиваленте», — сказала она.

Управление МВД по Югре возбудило уголовное дело о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК) и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 УК, часть 2 статьи 222.1 УК). Фигуранты дела заключены под стражу, устанавливаются личности участников и пособников террористической организации, говорится в сообщении ведомства.