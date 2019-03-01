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В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу около школы. Пострадал один человек

Общество

 

В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу из пневматического пистолета по прохожим на улице Тонкинской около средней общеобразовательной школы № 121. Пострадал один человек. Об этом сообщает местное издание «Время Н» со ссылкой на региональный ГУ МВД.

Сообщается, что злоумышленники стреляли из проезжающего автомобиля. Пострадавший получил касательное ранение в плечо.

По данным «РЕН-ТВ», после начала стрельбы прохожие бросились врассыпную, некоторые укрылись от стреляющих в здании школы.

Сейчас на месте проводятся происшествия оперативно-следственные мероприятия.

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Теги:
стрельба, нижний новгород, nt
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