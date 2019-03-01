Взнос до 500 млн, оплата прямо в Госдуме: «Проект» рассказал о «коммерческих» депутатах среди ЛДПР

Часть депутатов фракции ЛДПР получала мандаты в обмен на разного рода помощь партии, утверждает «Проект» со ссылкой на двух человек, работавших в политической организации. Издание называет их «коммерческими» депутатами.

По словам нескольких собеседников «Проекта, место в федеральном списке на выборах в Государственную думу для «опытных депутатов» может стоить 100-200 млн рублей, для «новичков» — от 400 млн рублей. Один из действующий депутатов сделал взнос в размере 500 млн рублей, рассказал коллега по партии.

По информации «Проекта», оплата производится «прямо в Госдуме», утверждают два человека в аппарате фракции. В ряде случаев деньги переводят в виде пожертвований в одну из близких структур партии — Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив и Фонд поддержки безработной молодежи.

Один из «спонсоров» ЛДПР — депутат Леонид Слуцкий (его в прошлом году несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах — ред.), говорится в расследовании. По словам источника, близкого к руководству партии, Слукций организует полеты депутатов на деловые мероприятия за границу.

Сам Слуцкий назвал эту информацию «полным бредом».

Кроме того, «Проект» обнаружил у семьи лидера партии Владимира Жириновского недвижимость на общую сумму 9,8 млрд рублей — цена за 51 объект, включая здание испанского отеля Azuline Hotel-Apartamento Rosamar, которым владеет Надежда Гришаева («Проект» называет ее невесткой Жириновского — ред.).

По мнению издания, Жириновский и его сын Игорь Лебедев не могли заработать такие деньги, работая в парламенте. По фактам возможных финансовых нарушений «Проект» направил запрос в комиссию Госдумы по этике, но ответа не получил.